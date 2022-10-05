Анджелина Джоли подала иск к Брэду Питту с обвинением в насилии

Описание физического насилия со стороны экс-супруга к актрисе и их детям приводится в судебных материалах, которые изучил Page Six.





Согласно документам, конфликт произошел в 2016 году, когда семья летела из Франции в США. Во время ссоры Питт хватал Джоли и тряс ее, пока не толкнул в стену. На защиту матери бросились дети, просившие отца остановиться. Однако он чуть не придушил одного из них и ударил по лицу второго. Кто из детей пострадал, не уточнялось. Это мог быть приемный сын пары Мэддокс, отметил портал.





Представитель актера назвал обвинения ложными, добавив, что Питт не будет брать ответственность за то, чего не делал.





Актриса выдвинула обвинения в ответ на иск бывшего мужа по поводу продажи ее части винодельни без его ведома.





Фото: кадр из фильма Girl, Interrupted