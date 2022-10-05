В Москве начнет работать выставка к 130-летию со дня рождения архитектора Константина Мельникова

На монографической выставке впервые представили более 200 экспонатов, включая графику, живопись и личные вещи архитектора.





«Для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов. Эта работа будет продолжена — мы ставим перед собой цель опубликовать все наследие Константина Мельникова, сделать его максимально доступным для исследователей и широкой публики, добиться, чтобы его имя заняло достойное место в мировой архитектуре», — привели в пресс-службе музея слова его директора, сокуратора выставки Елизаветы Лихачевой.





Изначально проведение выставки планировалось в 2020 году, но по причине пандемии было отложено на два года.





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