Софья Ремез получила премию Валентина Катаева за лучший рассказ

05.10.2022

Софья Ремез получила премию Валентина Катаева за лучший рассказ
В этом году вручение премии состоялось во второй раз, сообщает портал ГодЛитературы.РФ.

Писательница представила на конкурс «Историю, которую мы еще не проходили», которая набрала большее число баллов. Перевес составил один голос, рассказали организаторы.

Денежный фонд премии составляет 300 тысяч рублей.

Премию учредил журнал «Юность» и назвал ее в честь своего создателя Валентина Катаева. Она призвана сохранять традиции малой прозы, а также привлекать внимание к ней. Первым лауреатом стал Павел Селуков с «Эмигрантом из Бедноленда».

Ранее сообщалось о смерти двукратной лауреатки «Букера» Хилари Мантел. Английская писательница стала первой обладательницей двух престижных наград.

Фото: Pixabay