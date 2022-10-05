На Байконуре завершились съемки фильма «Вызов» с Юлией Пересильд

Речь идет о наземной части съемок ленты Клима Шипенко, часть которой впервые в истории сняли на МКС. Об этом сообщил «БК».





Съемочная группа работала в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, на военном аэродроме Чкаловский, а также в возведенных декорациях ЦУПа и Космического центра. В ЦПК снимали в помещениях, где отрабатываются навыки управления российским сегментом МКС и кораблями «Союз», а также в гидролаборатории и центрифуге.





По сюжету на МКС отправляется кардиолог-хирург (Пересильд), чтобы прооперировать космонавта (Шипенко), который не переживет спуска на Землю без медицинской помощи. В съемках участвовали трое действующих членов отряда космонавтов РФ.





Фильм планируют выпустить в День космонавтики, 12 апреля 2023 года.





Фото: Pixabay