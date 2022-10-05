Центр театра и кино Никиты Михалкова покажет спектакль «И вас с наступающим...»

05.10.2022

Центр театра и кино Никиты Михалкова покажет спектакль «И вас с наступающим...»

Премьера спектакля «И вас с наступающим...» по пьесе Родиона Овчинникова состоится в среду в Москве в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Главные роли в постановке исполняют Сергей Гармаш и Игорь Скляр, сообщает пресс-служба центра.

«Здесь два абсолютно равнозначных героя при том, что они написаны автором как два совершенных антипода. При всем при этом только „плюс“ и „минус“ создают что-то третье, они дополняют друг друга, доказывают, что, скажем, дружба, годы и профессия — это не пустое слово, когда люди это любят и занимаются этим серьезно, с отдачей всю свою жизнь», — сказал Сергей Гармаш.

Согласно сюжету, вечером перед наступлением Нового года на лестничной площадке встречаются два бывших однокурсника, учившиеся вместе в театральном вузе.

Фото: Pixabay