Победителей конкурса «Культура слова» наградят в Москве

7 октября в Музее современной истории объявят победителей II Всероссийского конкурса СМИ «Культура слова», сообщили в Минкультуры РФ.





Всего на конкурс поступило около 600 заявок из 75 регионов. Жюри определило лучшие работы в восьми категориях: интервью, видеосюжет, радиовыпуск, публикация в онлайн-издании, публикация в печатном СМИ, видеопост, пост, фотография. Спецпремию вручат от Минкультуры РФ.





В жюри вошли гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, пианистка Екатерина Мечетина, глава РГБ и др. Авторы получат дипломы и подарки.





Конкурс запустили в 2020 году для освещения реализации нацпроекта «Культура». Он призван собирать и распространять лучший опыт инициатив по модернизации инфраструктуры и популяризации культуры. Участниками конкурса могут стать сотрудники СМИ, независимые журналисты, блогеры, работники культуры.





Начало церемонии в 18:00. Прямая трансляция доступна по ссылке





Фото: Pixаbay