Победителей конкурса «Культура слова» наградят в Москве

Американский актер не получил гонорар за съемки в малобюджетной драме, которая оказалась поворотно...
7 октября в Музее современной истории объявят победителей II Всероссийского конкурса СМИ «Культура...
Автор портретов Монро, Уорхола, Синатры, Джоли и других звезд скончался в США, сообщил Deadline. ...
Петербургская консерватория проведет юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня ро...
Марафон картин с участием актера Леонида Куравлева состоится на телеканале «Мосфильм. Золотая колл...
Американский актер не получил гонорар за съемки в малобюджетной драме, которая оказалась поворотно...
7 октября в Музее современной истории объявят победителей II Всероссийского конкурса СМИ «Культура...
Автор портретов Монро, Уорхола, Синатры, Джоли и других звезд скончался в США, сообщил Deadline. ...
Петербургская консерватория проведет юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня ро...
Марафон картин с участием актера Леонида Куравлева состоится на телеканале «Мосфильм. Золотая колл...
Национальная художественная галерея США открыла экспозицию, посвященную влиянию Испан...
Новый сериал режиссера Константина Богомолова «Кеша» выйдет в 2023 году. О...
Продюсер стал новым ведущим программы, выходящей на телеканале «Россия 1». Об этом сообщил «БК» со...
17 октября начнется показ драмеди-сериала о неравенстве и отношениях в семье, сообщила пресс-служб...
Стриминг Netflix объявил дату выхода фильма со звездой «Дрянных девчонок» в главной роли. ...
Автор-исполнитель и композитор скончалась в своем доме в Теннесси на юге США, сообщила газета The ...
Мультфильм о Марио с Крисом Праттом станет главной темой следующей презентации японской компании, ...
Фильм Джеймса Кэмерона обновил рекорд бокс-офиса, приблизившись к 3 млрд долларов. Об этом сообщил С...
Производством сериала займутся польские компании Platige Image и Bloober Team, сообщается на сайте р...
Машинописный киносценарий к фильму «Зеркало» выставлен на торги за 1,8 млн рублей, со...
Вместе со стримингом к созданию фантастической комедии «Очевидное невероятное» приступила компания...
Актер присоединился к ранее объявленным участникам проекта Адриа Архоне и Глену Пауэллу, пишет ТHR. ...
Британская группа анонсировала в соцсетях концерты в поддержку грядущего альбома Memento Mori. ...
Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова готовится объявить программу предстоящего, ...
Ленты об отношениях педагогов и учеников напомнят о важной роли наставников в жизни человека, сообщи...
05.10.2022