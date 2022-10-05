Марафон фильмов с участием Леонида Куравлева пройдет 8 октября

Зрителей ожидают 14 картин, среди которых «Афоня», «Вий», «Не может быть!» и «Иван Васильевич меняет профессию».





«В творческом багаже Куравлева более 200 фильмов, многие из них являются признанной классикой отечественного кинематографа. Даже отрицательные персонажи в исполнении актера благодаря его обаянию завоевывали любовь зрителей. Он начал сниматься в кино, еще будучи студентом ВГИКа, причем дебютом стала роль сапера в курсовой работе Андрея Тарковского и Александра Гордона „Сегодня увольнения не будет“. Впоследствии Куравлев работал с Леонидом Гайдаем, Михаилом Швейцером, Георгием Данелией, Татьяной Лиозновой и другими именитыми советскими режиссерами», — рассказали в пресс-службе.





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