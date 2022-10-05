Константин Богомолов начал снимать сериал «Кеш»

05.10.2022

Константин Богомолов начал снимать сериал «Кеш»

Новый сериал режиссера Константина Богомолова «Кеша» выйдет в 2023 году. О старте съемок объявил онлайн-кинотеатр Kion, пишет ТАСС.

«Это ироничная драма о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины, сценарий которой написала Анна Козлова („Краткий курс счастливой жизни“, „Садовое кольцо“). Режиссером сериала станет Константин Богомолов („Содержанки“), он же сыграет главную роль — мужчину по имени Иннокентий, который не умеет расставаться с женщинами. Вместе с Богомоловым в сериале снимутся Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Игорь Верник и другие», — рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Генеральными продюсерами выступили Валерий Тодоровский и Игорь Мишин.

Фото: Pixabay