Линдси Лохан возвращается на экраны в ромкоме «Влюбиться в Рождество»

04.10.2022

Линдси Лохан возвращается на экраны в ромкоме «Влюбиться в Рождество»
Стриминг Netflix объявил дату выхода фильма со звездой «Дрянных девчонок» в главной роли.

Романтическая комедия будет доступна на сервисе с 10 ноября. Ее сняла дебютантка Джанин Дэмиан. 

Сюжет разворачивается вокруг капризной наследницы огромного бизнеса (Лохан). В канун Рождества она теряет память в результате несчастного случая. Очнувшись, героиня обнаруживает себя под опекой красавца-вдовца (Корд Оверстрит) и его очень сообразительной дочери (Оливия Перес). 

В настоящее время Лохан снимается в еще одном ромкоме Дэмиан — «Ирландское желание». Его планируют представить аудитории Netflix в будущем году. Героиня Irish Wish становится подружкой невесты на свадьбе мужчины, которого любит. Накануне торжества она ложится спать и загадывает желание — найти настоящую любовь, а на следующее утро просыпается невестой. Но совсем не того жениха, о ком мечтала. 

Фото: Pixabay