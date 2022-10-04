Кантри-певица Лоретта Линн умерла в 90 лет

Автор-исполнитель и композитор скончалась в своем доме в Теннесси на юге США, сообщила газета The Guardian.





Родственники подтвердили, что артистка ушла из жизни 4 октября. Обстоятельства кончины не уточнялись.





Лоретта Линн начала творческую карьеру в начале 1960-х годов и была особенно популярной в течение трех десятилетий, по истечении которых продолжала работу. За 60 лет в кантри-музыке она издала почти 60 студийников. Несколько альбомов стали золотыми.





Певица 18 раз становилась номинанткой на «Грэмми» и трижды побеждала. На 2022 год она считается самой награждаемой кантри-исполнительницей. Гастрольную деятельность Линн прекратила только в 2017 году после перенесенного инсульта. Ее автобиография «Дочь шахтера» 1976 года стала бестселлером, который экранизировали в 1980 году.





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