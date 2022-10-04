Шоу Nintendo Direct посвятят экранизации Super Mario Bros

04.10.2022
Мультфильм о Марио с Крисом Праттом станет главной темой следующей презентации японской компании, сообщается в ее соцсетях.
6 октября в 23:05 мск начнется Direct, где представят первый трейлер экранизации самой продаваемой в истории индустрии игры.
Сюжет анимационной версии Super Mario Bros: Thе Movie держат в тайне. К настоящему моменту авторы показали только один постер, на котором Марио представлен в синем джинсовом комбинезоне и фирменной красной кепке. Он стоит перед холмом, на котором находится замок, где, предположительно, Боузер может прятать принцессу Пич.
Главного героя озвучит Крис Пратт (Звездный лорд из «Стражей галактики»), а его брата Луиджи — Чарли Дэй. Голоса другим персонажам подарят Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк и др.
Созданием мультфильма по игре Nintendo занимается Illumination (входит в Universal). Студия известна франшизами «Гадкий я» и «Зверопой».
Мультфильм «Супербратья Марио» дебютирует 7 апреля 2023 года.
Фото: Nintendo. Внутриигровой скриншот. Добросовестное использование.