Польский аниматор Томаш Багиньский экранизирует хоррор-игру The Medium

04.10.2022

Польский аниматор Томаш Багиньский экранизирует хоррор-игру The Medium
Производством сериала займутся польские компании Platige Image и Bloober Team, сообщается на сайте разработчика.

Номинант на «Оскар» Томаш Багиньский выступит режиссером шоу совместно с сооснователем компании — создательницы игры Bloober Team Петром Бабиено. Бюджет проекта распределят поровну между двумя студиями, говорится в сообщении. Подробности сюжета, актерский состав проекта и дата релиза пока не озвучены.

Багиньский известен по работе над игрой «Ведьмак» и ее телеадаптацией, выходящей на  Netflix.

Психологический хоррор The Medium от польской студии дебютировал в начале 2021 года. Главной героиней игры-квеста на выживание является медиум Марианна, которая может переходить из материального мира в мир духов. Действие разворачивается в посткоммунистические 1990-е годы в Польше.

Фото: скриншот / ютьюб