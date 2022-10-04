Okko объявил о начале съемок сериала по рассказам Кира Булычева

04.10.2022
Вместе со стримингом к созданию фантастической комедии «Очевидное невероятное» приступила компания «МедиаСлово», сообщила пресс-служба сервиса.
Режиссером проекта выступает Александр Войтинский. Роли исполняют Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, а также обладатель локарнского леопарда Артем Быстров и др.
Действие развернется в маленьком городке с величественным названием Великий Гусляр. С виду неприметный населенный пункт на деле является уникальным местом, где постоянно происходят разные аномалии. В городе установлена связь с некоторыми параллельными мирами и внеземными цивилизациями. Местные жители давно привыкли к говорящим животным, космическим кораблям, телепортациям.
Спокойствие нарушает назначение нового мэра Великого Гусляра (Лагашкин), который хочет превратить город в туристический центр. Борьбу с раскрытием чудес уникального города всему миру начинает глава единственного местного ТСЖ (Быстров).
Шоу планируют выпустить в следующем году. Дата релиза пока не озвучена.
Фото: Pixabay