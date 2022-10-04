Kion представил подборку фильмов к Дню учителя

Ленты об отношениях педагогов и учеников напомнят о важной роли наставников в жизни человека, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.





В подборку «Киона» к Дню учителя, который отмечается 5 октября, вошли одна отечественная и семь иностранных картин.





«Чудо» Стивена Чбоски 2017 года рассказывает о мальчике, который только в 10 лет впервые отправляется в школу. Он перенес почти 30 операций на лице, благодаря которым может видеть, слышать и дышать. Но они не сделали его таким же, как другие дети. В школе его ждет мир, где сложно стать своим, если ты сильно отличаешься.





«Уроки испанского» Натали Моралес 2021 года сняты в пандемию с помощью приложения Zoom. У преподавательницы Кариньо из Коста-Рики появляется новый онлайн-ученик Адам из США. Вскоре после начала занятий он теряет близкого человека и делится горем с учительницей. Со временем на уроках зарождается дружба.









Фото: кадр из фильма «Каратэ-пацан»