На фестивале в Челябинске кукольные театры представят 14 спектаклей для взрослых зрителей

04.10.2022

На фестивале в Челябинске кукольные театры представят 14 спектаклей для взрослых зрителей

Кукольные театры из 11 городов России покажут 14 спектаклей для взрослых зрителей на Восьмом международном фестивале «Соломенный жаворонок» в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

«В этом году в Восьмом международном фестивале кукольных спектаклей для взрослого зрителя „Соломенный жаворонок“ примут участие театры из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Рязани, Оренбурга, Набережных Челнов, Кургана, Казани, Ханты-Мансийска и Челябинска. Всего на фестивале будет показано 14 спектаклей в течение пяти дней», — сказал Бетехтин.

По его словам, в афише фестиваля представлены спектакли-номинанты на национальную театральную премию «Золотая маска» и спектакль-лауреат премии «Сказка о золотом петушке» театра Karlsson Haus из Санкт-Петербурга.

Фото: Pixabay