Телеведущая Настя Ивлеева анонсировала премьеру романтического шоу

Выход проекта «Сердце Ивлеевой» на телеканале «Пятница!» состоится в ближайшем будущем, уточнила блогерша в соцсетях.





Точную дату премьеры Ивлеева не назвала, сообщила «Лента.ру».





О планах снять программу с ее участием стало известно в мае. Отмечалось, что блогерша станет главной героиней романтического реалити-шоу, где будет выбирать пару для отношений. Предполагалось, что в проекте будут участвовать полсотни мужчин.





Ивлеева отмечала, что проект, в рамках которого она попытается создать отношения, поможет ей понять, что важно ей при ухаживаниях, а что важно мужчинам, какие слова и поступки могут расположить ее к мыслям о серьезных отношениях.





В сентябре СМИ сообщали о возможном воссоединении Насти Ивлеевой с бывшим мужем Элджеем (Алексей Узенюк). Пара оформила отношения в 2019 году, а прошлым летом развелась. Телеведущая и рэпер не комментировали сообщения.





Фото: Bin im Garten. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11452401