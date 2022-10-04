Выпуск нового шоу СТС с Александром Бельковичем сняли в Екатеринбурге

Съемки одного из первых эпизодов программы о вкусной еде прошли в ресторанах, фуд-маркете, шаурмичной и других гастрономических локациях уральской столицы, сообщил E1.RU.





Екатеринбург появится в одном из дебютных выпусков шоу «100 мест, где поесть». По словам ведущего и шеф-повара Александра Бельковича, команда собрала самые вкусные места в городе, которые зрители захотят посетить.





Съемочная группа отведала легендарную шаурму на Уралмаше, посетила фуд-маркет в «Гринвиче» и китайский рынок, а также побывала в нескольких ресторанах и других местах.





Уральский выпуск шоу появится на СТС через две-три недели. В пресс-службе телеканала не исключили, что будет снят второй выпуск, поскольку обойти все места за раз не удалось.





Ранее Свердловская киностудия начала съемки фильма в Екатеринбурге. В центре города заметили съемочную команду и Романа Билыка, солиста «Зверей», который предстал в образе шашлычника и хозяина уличного кафе. Фильм полностью снимут в столице Урала.





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