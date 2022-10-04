Букингемский дворец опубликовал первый портрет Карла III с семьей

Кукольные театры из 11 городов России покажут 14 спектаклей для взрослых зрителей на Восьмом междуна...
Первый официальный портрет короля Великобритании Карла III с семьей был размещен на странице Букинге...
Выход проекта «Сердце Ивлеевой» на телеканале «Пятница!» состоится в ближайшем будущем, уточнила б...
Актриса и писательница Джоан Хотчкис умерла на 96-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недо...
Съемки одного из первых эпизодов программы о вкусной еде прошли в ресторанах, фуд-маркете, шаурмично...
Кукольные театры из 11 городов России покажут 14 спектаклей для взрослых зрителей на Восьмом междуна...
Первый официальный портрет короля Великобритании Карла III с семьей был размещен на странице Букинге...
Выход проекта «Сердце Ивлеевой» на телеканале «Пятница!» состоится в ближайшем будущем, уточнила б...
Актриса и писательница Джоан Хотчкис умерла на 96-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недо...
Съемки одного из первых эпизодов программы о вкусной еде прошли в ресторанах, фуд-маркете, шаурмично...
Акция «Лики Марии — Образы Света» пройдет 7 октября 2022 года. В ее центре окажутся Б...
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, уст...
Федеральный телеканал анонсировал изменения в эфирной сетке, из которой полностью исключил не связ...
6 октября на стриминге стартует второй сезон сериала Карена Оганесяна, сообщается в описании ролик...
Съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» стартовали в Великобритании, пишет ...
Благотворительный концерт-марафон состоится в Улан-Удэ в поддержку призванных в ходе частичной мобил...
Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит фильм собственного производства «Освобождение»...
Более десятка досуговых центров и поселковых клубов, включенных в госпрограмму развития полуострова,...
9 октября покажут первый выпуск танцевальной версии «Маски», жюри которой возглавит Сергей Светлак...
Организаторами мини-кластера с образовательными функциями и функциями развития территорий выступил...
Пластинку «Ноты для моего сына» выпустило издательство «Рэй Рекордс». Она доступна на аудиостриминга...
Выставки «Незримое искусство. Расширяя границы возможного» и «Фарфоровая Россия скульптора Павла Кам...
Режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам в Париже своей 50-й полнометражной картины, котора...
Четвертый театральный фестиваль «Новые люди» впервые пройдет сразу в трех российских город...
04.10.2022