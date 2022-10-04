Букингемский дворец опубликовал первый портрет Карла III с семьей

04.10.2022

Букингемский дворец опубликовал первый портрет Карла III с семьей

Первый официальный портрет короля Великобритании Карла III с семьей был размещен на странице Букингемского дворца в соцсетях. Об этом сообщает ФАН.

На снимке изображен сам монарх, его наследник принц Уэльский и его супруга, а также королева-консорт Камилла.

Представители Букингемского дворца отметили, что фотография была сделана 18 сентября — накануне похорон Елизаветы II. В вечер съемки Карл III и принц Уэльский устраивали прием для лидеров стран мира, прибывших для участия в траурном мероприятии. 

Старший сын покойной Елизаветы II Карл III был официально провозглашен новым королем Великобритании 10 сентября.

Фото: скриншот