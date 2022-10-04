Ушла из жизни звезда «Ангелов Чарли» Джоан Хотчкис

04.10.2022

Ушла из жизни звезда «Ангелов Чарли» Джоан Хотчкис

Актриса и писательница Джоан Хотчкис умерла на 96-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, пишет «Культуромания». 

Дата и место прощания с актрисой будут уточнены позднее.

Хотчкис обрела славу как актриса Бродвея. Она исполняла роли в проектах «Ангелы Чарли», «ФБР», «Истории привидений» и др.

Фото: Pixabay