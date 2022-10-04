ГД РФ приняла закон, вводящий критерии значимости объектов культурного наследия

Согласно документу, в госпрограммы РФ и субъектов, а также в муниципальные программы в приоритетном порядке будут включаться объекты культурного наследия, отвечающие указанным критериям.





В качестве критериев предлагается ввести в том числе принадлежность к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, принадлежность к объекту, включенному в список Всемирного наследия, расположение объекта в границах территории историко-культурного заповедника.





Кроме того, предлагается считать приоритетными объекты культурного наследия, относящиеся к деревянному зодчеству, и объекты, «играющие существенную роль в формировании силуэта населенного пункта или являющиеся градостроительным акцентом».





Другие критерии — если объект культурного наследия является ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входит в состав такого ансамбля; если он относится к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии.





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