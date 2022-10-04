В новом сезоне «Матч ТВ» покажет больше спорта и откажется от кино

Федеральный телеканал анонсировал изменения в эфирной сетке, из которой полностью исключил не связанные со спортом фильмы и сериалы.





Согласно новой концепции, весь контент «Матча ТВ» будет посвящен спорту. В любое время зрители могут увидеть прямые трансляции спортивных событий, ток-шоу, аналитические программы, новости и другие ТВ-форматы.





По мнению руководства телеканала, именно спорт дает эмоции и страсть, объединяющие разных людей. Поэтому в эфире станет больше спортивного контента, а следовательно, и больше эмоций. В «Матч ТВ» выразили надежду, что зрители оценят нововведения этого сезона.





Ранее сообщалось, что 9 октября на СТС дебютирует хореографическая версия шоу «Маска». Звезды в ярких и сложных костюмах представят танцевальные номера на суд зрителей и жюри во главе с Сергеем Светлаковым. Ведущий — блогер и музыкант Юрий Музыченко.





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