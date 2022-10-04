Рremier представил трейлер и график серий «Игры на выживание 2»

04.10.2022

Рremier представил трейлер и график серий «Игры на выживание 2»
6 октября на стриминге стартует второй сезон сериала Карена Оганесяна, сообщается в описании ролика на ютьюбе.

В продолжении участники реалити-шоу «Выживший» попадают из сибирской тайги в еще более тяжелые условия в ближневосточной пустыне. Героев ждут суровые и жестокие испытания ради приза в 1 млн евро и сохранения жизни.

«У каждого здесь своя роль, и у каждого есть причина. Но только один попытается всё это остановить», — отмечается в синопсисе.

Первые два эпизода выйдут 6 октября. Остальные шесть серий будут появляться раз в неделю по пятницам до 17 ноября включительно. После дебюта на стриминге Рremier шоу покажут на телеканале ТНТ.

«Игру на выживание 2» снимали в Узбекистане.

Фото: кадр из трейлера «Игpы на выживaние 2»