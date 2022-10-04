В Бурятии и Якутии будут организованы благотворительные концерты в поддержку мобилизованных

«8 октября в Физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) состоится благотворительный концерт-марафон „Нэгэдэе. Мы вместе“ в поддержку воинов Бурятии, участвующих в специальной военной операции (СВО). Каждый зритель, купивший билет на концерт за 500 рублей, внесет свою лепту в помощь нашим военным: все средства от продажи билетов будут направлены на дооснащение воинов Бурятии, участвующих в СВО», — говорится в сообщении.





Впервые на одной сцене будут представлены четыре премьеры: рок-мюзикл «Бальжан хатан» Бурятского театра оперы и балета, спектакль «Зам-Life» Государственного цирка Бурятии, выступят артисты театра «Байкал» и юбилейного концерта Театра «Забава».





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