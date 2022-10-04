Фильм «Освобождение» с Уиллом Смитом в главной роли выйдет в декабре

04.10.2022

Фильм «Освобождение» с Уиллом Смитом в главной роли выйдет в декабре

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит фильм собственного производства «Освобождение» (Emancipation). Об этом сообщила компания Apple в пресс-релизе на официальном сайте.

Фильм появится в кинотеатрах 2 декабря 2022 года, затем, 9 декабря, фильм выйдет на сервисе.

«Оригинальный фильм [компании] Apple Emancipation, в котором режиссером и исполнительным продюсером стал Антуана Фукуа <...>, а Уилл Смит <...> выступил в качестве актера и продюсера, выйдет в кинотеатрах 2 декабря 2022 года, а затем в пятницу, 9 декабря, появится во всем мире на стриминговом сервисе», — сообщается на сайте компании.

«Освобождение» повествует о мужчине, бегущем из рабства через болота Луизианы. 

Фото: Pixabay