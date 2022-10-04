Порядка десятка новых объектов культуры построят в Севастополе до 2025 года

«Новые объекты культуры построят в Севастополе до 2025 года. Строительство и реставрацию 11 театров, досуговых центров и поселковых клубов включили в государственную программу „Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя“. В регионе появятся клубы в поселке Золотая Балка, селах Передовое, Широкое, Штурмовое. А в микрорайоне Бухта Казачья возведут культурно-досуговый центр», — говорится в сообщении.





Уточняется, что кроме того, в рамках госпрограммы будут построены здания для Севастопольского театра юного зрителя и Академического театра танца им. Вадима Елизарова.





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