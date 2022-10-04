Стартует проект «Digital Артель» по развитию креативных сообществ в регионах

Организаторами мини-кластера с образовательными функциями и функциями развития территорий выступили Digital IP, «Сколково» и LegalPics.

12 и 13 октября в Иванове пройдет «Digital Артель», нацеленная на участников IT, креативного и технологического рынков.





В «Сколково» отметили важность помощи ивановским командам в продвижении идентичности, связанной с fashion tech; обучении местных предпринимателей работе с интеллектуальной собственностью — «ключевым инструментом монетизации результатов творчества».





За два дня с помощью ворк-шопов, презентаций, брейнстормов, деловых игр участники изучат методы создания и масштабирования продуктов. В начале они освоят дизайн-подход в креативном производстве, далее научаться «упаковывать» свои решения, а также защищать и монетизировать объекты интеллектуальных прав. В финале креаторы обсудят работу, пообщаются с коллегами из смежных сфер и проконсультируются с экспертами.





Участникам предоставят все учебные материалы. Также они получат возможности дальнейшего обмена опытом в Сети.





Фото предоставлено организаторами