Режиссер Вуди Аллен начинает съемки своего 50-го полнометражного фильма

Агентство приводит выдержки из заявления режиссера, согласно которому новая картина «Wasp 22» («Оса-22») будет похожа на «черную комедию в духе драматического триллера «Матч поинт» (Match point, 2005).





Для работы над фильмом он пригласил итальянского оператора Витторио Стораро.





Ранее режиссер рассказал в интервью испанской газете La Vanguardia, что 50-й фильм может стать для него последним.





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