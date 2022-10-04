Режиссер Вуди Аллен начинает съемки своего 50-го полнометражного фильма

04.10.2022

Режиссер Вуди Аллен начинает съемки своего 50-го полнометражного фильма

Режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам в Париже своей 50-й полнометражной картины, которая может стать последней. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Агентство приводит выдержки из заявления режиссера, согласно которому новая картина «Wasp 22» («Оса-22») будет похожа на «черную комедию в духе драматического триллера «Матч поинт» (Match point, 2005).

Для работы над фильмом он пригласил итальянского оператора Витторио Стораро. 

Ранее режиссер рассказал в интервью испанской газете La Vanguardia, что 50-й фильм может стать для него последним. 

Фото: Pixabay