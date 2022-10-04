«Для нас является важным разговор со зрителем на одном языке и на актуальные темы. В большинстве своем наши зрители нечасто бывают в театре, они только открывают его для себя. И мы усиливаем этот эффект новизны за счет постановок, которые способны разрушить зрительские стереотипы о том, каким бывает театр», — привели в пресс-службе слова продюсера Алексея Бошенкова.





Миссией фестиваля его организаторы называют просвещение и популяризацию необычных форматов современного театра.





Фото: Pixabay