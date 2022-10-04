В Калуге, Обнинске и Москве пройдет театральный фестиваль «Новые люди — 2022»

04.10.2022

В Калуге, Обнинске и Москве пройдет театральный фестиваль «Новые люди — 2022»

Четвертый театральный фестиваль «Новые люди» впервые пройдет сразу в трех российских городах. Жители Калуги, Обнинска и Москвы с 14 по 27 октября 2022 года смогут ознакомиться с классическими постановками, пластическими спектаклями и работами для детей и подростков, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Для нас является важным разговор со зрителем на одном языке и на актуальные темы. В большинстве своем наши зрители нечасто бывают в театре, они только открывают его для себя. И мы усиливаем этот эффект новизны за счет постановок, которые способны разрушить зрительские стереотипы о том, каким бывает театр», — привели в пресс-службе слова продюсера Алексея Бошенкова.

Миссией фестиваля его организаторы называют просвещение и популяризацию необычных форматов современного театра.

Фото: Pixabay