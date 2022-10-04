В Новой Третьяковке начинает работать выставка к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева

Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция», приуроченная к 150-летию со дня рождения русского театрал...
Восстановленная в формате 4К версия военной драмы Михаила Калатозова «Летят журавли» выйде...
Фантастический фильм режиссера и художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина...
«Школа волонтера культуры», в которой принимают участие волонтеры из разных регионов России, открыла...
Президентский фонд культурных инициатив добавил новое направление в свой основной конкурс — «Мы вмес...
Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция», приуроченная к 150-летию со дня рождения русского театрал...
Восстановленная в формате 4К версия военной драмы Михаила Калатозова «Летят журавли» выйде...
Фантастический фильм режиссера и художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина...
«Школа волонтера культуры», в которой принимают участие волонтеры из разных регионов России, открыла...
Президентский фонд культурных инициатив добавил новое направление в свой основной конкурс — «Мы вмес...
Министр культуры Ольга Любимова провела встречу с главой государства в понедельник. ...
Фотовыставка, посвященная 100-летию Московского академического театра им. Маяковского...
Картину «Поморяне. Вечер» Николая Рериха, входящую в перечень имущества признанного банкротом АО «...
Общенациональный проект «Большая выставка», в рамках которого жители России смогут увидеть коллекции...
Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Л...
Торжественная церемония вручения национальной оперной премии «Онегин» впервые пройдет на Историческо...
Большое скопление мертвых звезд нашли в Млечном Пути. Находка принадлежит команде аст...
Актер Леонид Каневский сообщил о секретном послании в фильме Эльдара Рязанова «Бриллиан...
Фильм российского режиссера Анны Зайцевой «Я иду играть» вошел в программу кинофестив...
Вечер памяти Олега Ефремова «Немного тишины...», приуроченный к 95-летию со дня рожде...
Гала-концерт с участием джазовых звезд страны пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге в честь 100-л...
Фильм «Красная Шапочка» снова стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 31,4 млн ру...
Итоги II Международного молодежного научно-образовательного конкурса «Ит...
XIV Международный фестиваль «Шедевры мировой классики» открылся в Калининграде концертом солистов Мо...
Концерт пианиста Дениса Мацуева «И классика, и джаз», приуроченный к 100-летию российского джаза и п...
04.10.2022