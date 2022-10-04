В Новой Третьяковке начинает работать выставка к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева

Посетители увидят черные пуанты балерины Тамары Карсавиной и познакомятся с основными этапами деятельности «Русского балета Сергея Дягилева».





«Эта выставка делалась с учетом того, что 2022 год — это год, когда все отмечают 150 лет со дня рождения великого импресарио и великого русского человека Сергея Павловича Дягилева, организатора знаменитых „Русских сезонов“, которые на протяжении 20 лет показывали в Европе, в Северной и Южной Америке. Потрясающие балетные спектакли, которые перевернули представление о том, что такое балетный и оперный театр, и о том, каким может и должен быть спектакль», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.





Фото: Pixabay