Отреставрированный фильм «Летят журавли» появится в прокате 13 октября

«К 65-летию мировой премьеры, 13 октября, легендарная картина Михаила Калатозова „Летят журавли“ выйдет в прокат в избранных кинотеатрах по всей России. Киноконцерн „Мосфильм“ и телеканал „Мосфильм. Золотая коллекция“ не просто выпускают фильм „Летят журавли“ на большие экраны. Зрители увидят покадрово восстановленный в лабораториях киноконцерна и воссозданный в формате 4K шедевр», — рассказали в пресс-службе.





В основу фильма легла пьеса Виктора Розова «Вечно живые», написанная в 1943 году.





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