Ольга Любимова рассказала о работе Минкультуры на встрече с президентом России Владимиром Путиным

03.10.2022
Министр культуры Ольга Любимова провела встречу с главой государства в понедельник.
Ключевые тезисы встречи:
— Благодаря программе «Краеведческие музеи» 444 учреждения будут модернизированы и первые 100 — отремонтированы и отреставрированы частично.
— 1000 домов культуры были построены в рамках нацпроекта «Культура».
— Модельные библиотеки — новые центры притяжения для всех возрастов. Они сочетают в себе интернет-кафе, место знакомства детей с книжками, площадку для общения с артистами из региональных театров.
— Первая премия лучшим преподавателям в области музыкального искусства.
25 преподавателям вузов — по 1 млн руб.,
25 преподавателям училищ — по 1 млн руб.,
100 преподавателям детских школ искусств — по 500 тыс. руб.
— 2500 ребят из разных стран приняли участие в Детском культурном форуме.
— Международные конкурсы 2022 года.
Первый международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова, а также конкурс артистов балета.
— Проект «Большая выставка».
Он знакомит жителей регионов России с уникальными коллекциями федеральных музеев страны.
— Культурные мероприятия для жителей Донбасса.
В ЛНР и ДНР открываются выставки «Наши традиции», оператором которых выступает Музей Победы. Экспозиции знакомят гостей с фондами отечественных музеев. Кроме того, с марта в 54 города России приехали четыре творческих коллектива из Донбасса. Также для жителей Луганска и Донецка состоялись гастроли команды «Росгосцирка».
Фото: Минкультуры РФ