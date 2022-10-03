Ольга Любимова рассказала о работе Минкультуры на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Ключевые тезисы встречи:





— Благодаря программе «Краеведческие музеи» 444 учреждения будут модернизированы и первые 100 — отремонтированы и отреставрированы частично.





— 1000 домов культуры были построены в рамках нацпроекта «Культура».





— Модельные библиотеки — новые центры притяжения для всех возрастов. Они сочетают в себе интернет-кафе, место знакомства детей с книжками, площадку для общения с артистами из региональных театров.





— Первая премия лучшим преподавателям в области музыкального искусства.





25 преподавателям вузов — по 1 млн руб.,

25 преподавателям училищ — по 1 млн руб.,

100 преподавателям детских школ искусств — по 500 тыс. руб.





— 2500 ребят из разных стран приняли участие в Детском культурном форуме.





— Международные конкурсы 2022 года.









Первый международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова, а также конкурс артистов балета.





— Проект «Большая выставка».









Он знакомит жителей регионов России с уникальными коллекциями федеральных музеев страны.





— Культурные мероприятия для жителей Донбасса.









В ЛНР и ДНР открываются выставки «Наши традиции», оператором которых выступает Музей Победы. Экспозиции знакомят гостей с фондами отечественных музеев. Кроме того, с марта в 54 города России приехали четыре творческих коллектива из Донбасса. Также для жителей Луганска и Донецка состоялись гастроли команды «Росгосцирка».





Фото: Минкультуры РФ