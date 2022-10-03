Работу Николая Рериха из фондов Мурманского пароходства продали в 3,5 раза дешевле стартовой цены

03.10.2022

Работу Николая Рериха из фондов Мурманского пароходства продали в 3,5 раза дешевле стартовой цены

Картину «Поморяне. Вечер» Николая Рериха, входящую в перечень имущества признанного банкротом АО «Мурманское морское пароходство» (ММП), купили за 24,2 млн рублей. Это почти в 3,5 раза меньше начальной стоимости произведения искусства, за которую его выставляли на аукцион, сообщили ТАСС представители электронной площадки «Вердиктъ».

Покупатель нашелся с четвертого раза, при этом начальная цена лота в 2022 году составляла 82,4 млн рублей.

В июне 2020 года картина первый раз выставлялась на торги за 78 млн рублей, через год стоимость лота увеличили до 91,5 млн рублей. В 2022 году последние торги проводились в августе. Во всех трех случаях аукцион был отменен из-за отсутствия покупателей.

Фото: Pixabay