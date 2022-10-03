В Мариинском театре впервые состоится церемония вручения оперной премии «Онегин»

Кроме того, в этом году появится новая специальная номинация, в которой будут участвовать детские оперы.





«В 2022 году вручение „Онегиных“ впервые состоится на исторической сцене Мариинского театра. Петь будут Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Сергей Романовский, Дмитрий Ульянов и, конечно, действующий президент премии „Онегин“ народная артистка РФ, лауреат Госпремии Хибла Герзмава», — рассказали в пресс-офисе.





Церемония состоится 20 ноября.





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