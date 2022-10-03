В Мариинском театре впервые состоится церемония вручения оперной премии «Онегин»

Торжественная церемония вручения национальной оперной премии «Онегин» впервые пройдет на историчес...
Большое скопление мертвых звезд нашли в Млечном Пути. Находка принадлежит команде аст...
Актер Леонид Каневский сообщил о секретном послании в фильме Эльдара Рязанова «Бриллиан...
Фильм российского режиссера Анны Зайцевой «Я иду играть» вошел в программу кинофестив...
Вечер памяти Олега Ефремова «Немного тишины...», приуроченный к 95-летию со дня рожде...
Торжественная церемония вручения национальной оперной премии «Онегин» впервые пройдет на историчес...
Большое скопление мертвых звезд нашли в Млечном Пути. Находка принадлежит команде аст...
Актер Леонид Каневский сообщил о секретном послании в фильме Эльдара Рязанова «Бриллиан...
Фильм российского режиссера Анны Зайцевой «Я иду играть» вошел в программу кинофестив...
Вечер памяти Олега Ефремова «Немного тишины...», приуроченный к 95-летию со дня рожде...
Гала-концерт с участием джазовых звезд страны пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге в честь 100-л...
Фильм «Красная Шапочка» снова стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 31,4 млн ру...
Итоги II Международного молодежного научно-образовательного конкурса «Ит...
XIV Международный фестиваль «Шедевры мировой классики» открылся в Калининграде концертом солистов Мо...
Концерт пианиста Дениса Мацуева «И классика, и джаз», приуроченный к 100-летию российского джаза и п...
Балеты на музыку Леонида Десятникова L.A.D. Екатеринбургского государственного академического театра...
Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» решила не проводить церемонию награждени...
Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» с...
Могилу актера, кинорежиссера и сценариста Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище украсил интере...
24-летняя дочь покойного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга Бодрова снялась для обложк...
Музыкальный фестиваль «Кружева» пройдет в Вологде с 1 по 9 октября. ...
Солисты Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, а также Большого театра Москвы, входящ...
Сотрудники молодой российской технологической компании ЯRUS занялись созданием своей собственной м...
Литературно-музыкальную гостиную, посвященную просветительской деятельности мецената, к...
Труппа Мариупольского драматического театра в начале ноября отправится на гастроли в ...
03.10.2022