Строительство и реставрация 11 объектов культуры в Севастополе включены в государственную программу социально-экономического развития

Так, до конца 2022 года начнется строительство клуба в поселке 1-е отделение «Золотой балки», стоимость объекта составляет 135 млн рублей. Еще три новых клуба в 2024 году появятся в селах Передовое, Широкое, Штурмовое.

Заключен контракт по строительству культурно-досугового центра в микрорайоне бухта Казачья. На 2024-2025 годы запланировано проектирование и строительство такого центра на Северной стороне города. В эти же сроки начнутся работы по возведению зданий для Севастопольского театра юного зрителя и Академического театра танца им. Вадима Елизарова, всего на эти цели выделено 4,5 млрд рублей.

Сейчас в Севастополе по поручению Президента РФ создается культурный кластер на мысе Хрустальный, который станет центром притяжения как для жителей всего полуострова, так и для приезжающих в Крым туристов из других регионов.

В рамках этого проекта идет строительство театра оперы и балета, академии хореографии и музейного комплекса. Строительство культурных кластеров в Севастополе, Калининграде, Кемерове и Владивостоке финансируется фондом «Национальное культурное наследие».

«Одна из задач программы по социально-экономическому развитию полуострова заключается в том, чтобы одновременно с реализацией масштабных федеральных проектов в сфере культуры обеспечить условия для культурной жизни и творчества жителям сельской зоны и отдельных микрорайонов, построить новые здания для городских театров. Всего в рамках госпрограммы на строительство и реконструкцию объектов культуры на территории Севастополя выделено 9,9 млрд рублей», – рассказал заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Кроме строительства новых зданий, в госпрограмму входят проекты по сохранению объектов культурного наследия. Так, на реставрацию здания Драматического театра имени А.В. Луначарского выделено почти 2 млрд рублей, срок реализации проекта – до 2025 года.

До 30 декабря Правительством РФ под руководством Михаила Мишустина будет проработан вопрос о продлении срока реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на перспективу до 2030 года.





Фото: Минэкономразвития России