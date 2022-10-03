Ученые Сиднейского университета нашли «галактическую преисподнюю» с мертвыми звездами

Эксперты именуют обнаруженное явление «галактической преисподней». Она представляет собой черные дыры и нейтронные звезды. Это скопление отличается от видимой галактики, оно имеет иное распределение объектов и структуру.





Компоненты «галактической преисподней» сформированы при коллапсировании огромных звезд. Этот процесс сопровождается вспышкой сверхновой и превращением ядра в черные дыры или нейтронные звезды.





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