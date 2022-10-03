Российский триллер «Я иду играть» был включен в программу кинофестиваля в США

03.10.2022

Российский триллер «Я иду играть» был включен в программу кинофестиваля в США

Фильм российского режиссера Анны Зайцевой «Я иду играть» вошел в программу кинофестиваля в Остине (штат Техас). Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Базелевс».

«Остросюжетный триллер „Я иду играть“ молодого режиссера Анны Зайцевой продолжает успешное фестивальное турне. После международной премьеры на главном мировом смотре хорроров и триллеров — фестивале Fantasia в Монреале (Канада), где он получил восторженные отзывы зарубежных критиков, — и российской премьеры на Московском международном кинофестивале фильм производства студии „Базелевс“ и онлайн-кинотеатра Kion попал в конкурс кинофестиваля в Остине», — говорится в сообщении.

Полнометражный дебют Зайцевой покажут в секции Dark Matters. 

Фото: Pixabay