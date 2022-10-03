Российский триллер «Я иду играть» был включен в программу кинофестиваля в США

«Остросюжетный триллер „Я иду играть“ молодого режиссера Анны Зайцевой продолжает успешное фестивальное турне. После международной премьеры на главном мировом смотре хорроров и триллеров — фестивале Fantasia в Монреале (Канада), где он получил восторженные отзывы зарубежных критиков, — и российской премьеры на Московском международном кинофестивале фильм производства студии „Базелевс“ и онлайн-кинотеатра Kion попал в конкурс кинофестиваля в Остине», — говорится в сообщении.





Полнометражный дебют Зайцевой покажут в секции Dark Matters.





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