В МХТ имени Чехова пройдет вечер памяти Олега Ефремова

03.10.2022
Вечер памяти Олега Ефремова «Немного тишины...», приуроченный к 95-летию со дня рождения актера, режиссера, создателя «Современника» и художественного руководителя МХАТа, пройдет на Основной сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова, сообщает пресс-служба театра.
«Это уже третий вечер, посвященный Олегу Ефремову, который я делаю в художественном театре, — и каждый раз испытываю настоящее потрясение от неожиданности открытий, связанных с его жизнью. События в этой жизни имели последствия для театральной жизни всей страны. Ефремов это понимал, хотел и шел к этому», — привели в пресс-службе слова ученика и соратника Ефремова Николая Скорика, который выступил автором сценария и режиссером вечера.
Участвовать в памятном вечере будут художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский, солист балета Сергей Полунин и пианист Андрей Коробейников. Зрители впервые услышат стихи Ефремова и отрывки из его дневников.
Фото: Pixabay