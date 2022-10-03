В МХТ имени Чехова пройдет вечер памяти Олега Ефремова

«Это уже третий вечер, посвященный Олегу Ефремову, который я делаю в художественном театре, — и каждый раз испытываю настоящее потрясение от неожиданности открытий, связанных с его жизнью. События в этой жизни имели последствия для театральной жизни всей страны. Ефремов это понимал, хотел и шел к этому», — привели в пресс-службе слова ученика и соратника Ефремова Николая Скорика, который выступил автором сценария и режиссером вечера.





Участвовать в памятном вечере будут художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский, солист балета Сергей Полунин и пианист Андрей Коробейников. Зрители впервые услышат стихи Ефремова и отрывки из его дневников.





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