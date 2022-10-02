Жители Петербурга смогут бесплатно увидеть выступление Туктамышевой 5–8 октября

В турнире примут участие лидеры российской сборной. Известно, что заявку уже подали чемпионка мира 2015 года, «императрица» Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании Михаил Коляда, олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022) Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие спортсмены.





Полный состав участников объявят накануне турнира.





Зрителей ждут четыре вида программ, включая мужское и женское одиночное катание, а также командные состязания.





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