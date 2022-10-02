Жители Петербурга смогут бесплатно увидеть выступление Туктамышевой 5–8 октября

02.10.2022

Жители Петербурга смогут бесплатно увидеть выступление Туктамышевой 5–8 октября

Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» состоятся в Академии фигурного катания на Туполевской улице в Петербурге с 5 по 8 октября. Об этом сообщает издание «Невские новости». 

В турнире примут участие лидеры российской сборной. Известно, что заявку уже подали чемпионка мира 2015 года, «императрица» Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании Михаил Коляда, олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022) Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие спортсмены.

Полный состав участников объявят накануне турнира.

Зрителей ждут четыре вида программ, включая мужское и женское одиночное катание, а также командные состязания.

Фото: Pixabay