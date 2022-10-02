Могилу Владимира Меньшова украсил необычный памятник

02.10.2022

Могилу Владимира Меньшова украсил необычный памятник

Могилу актера, кинорежиссера и сценариста Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище украсил интересный памятник. Об этом событии в жизни семьи сообщила дочь Меньшова Юлия, пишет издание «Невские новости». 

«Для нашей семьи это было важным делом. Важным днем. И большим событием», — написала она в своем Telegram-канале.

К публикации Юлия прикрепила фотографии, на которых запечатлено надгробие. Памятник выполнен из темного мрамора, рядом с ним красуются взмывающие ввысь белоснежные голуби. Композиция отсылает к культовому фильму Меньшова «Любовь и голуби».

Владимира Меньшова не стало утром 5 июля 2021 года.

Фото: скриншот