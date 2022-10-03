Фильм «Красная Шапочка» опять возглавил кинопрокат РФ и СНГ

Картина вышла в прокат 22 сентября, режиссерами стали Лина Арифулина, Александр Баршак и Артем Аксененко.





Фильм рассказывает свою версию знаменитой сказки. В ней Красная Шапочка, спасая город от волков, должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца по имени Волкобой, а также взглянуть страхам в глаза и найти свое предназначение.





Главные роли исполнили Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова и другие.





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