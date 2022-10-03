Фильм «Красная Шапочка» опять возглавил кинопрокат РФ и СНГ

03.10.2022

Фильм «Красная Шапочка» опять возглавил кинопрокат РФ и СНГ

Фильм «Красная Шапочка» снова стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 31,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 29 сентября по 2 октября.

Картина вышла в прокат 22 сентября, режиссерами стали Лина Арифулина, Александр Баршак и Артем Аксененко.

Фильм рассказывает свою версию знаменитой сказки. В ней Красная Шапочка, спасая город от волков, должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца по имени Волкобой, а также взглянуть страхам в глаза и найти свое предназначение.

Главные роли исполнили Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова и другие.

Фото: Pixabay