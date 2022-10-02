Дочь покойного актера и режиссера Сергея Бодрова снялась для обложки журнала

02.10.2022

Дочь покойного актера и режиссера Сергея Бодрова снялась для обложки журнала

24-летняя дочь покойного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга Бодрова снялась для обложки журнала «Собака.ru».

Она позирует в плаще из осенне-зимней коллекции Ushatava и серьгах Caviar Jewellery.

«Любовь — не функция. Это огромная материя, и человек в принципе всю жизнь ее познает. Любовь — это когда все понимаешь без слов», — говорит Бодрова.

Ранее СМИ писали, что в октябре 2022 года выйдет фильм «Велга» Анастасии Нечаевой с Ольгой Бодровой в главной роли. 

Фото: Pixabay