Дочь покойного актера и режиссера Сергея Бодрова снялась для обложки журнала

Она позирует в плаще из осенне-зимней коллекции Ushatava и серьгах Caviar Jewellery.





«Любовь — не функция. Это огромная материя, и человек в принципе всю жизнь ее познает. Любовь — это когда все понимаешь без слов», — говорит Бодрова.





Ранее СМИ писали, что в октябре 2022 года выйдет фильм «Велга» Анастасии Нечаевой с Ольгой Бодровой в главной роли.





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