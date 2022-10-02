В Вологде представили выставку «Образы музыки. Фортепиано»

На его открытии в Международный день музыки презентовали выставку «Образы музыки. Фортепиано» в Вологодской областной картинной галерее и состоялся концерт молодого пианиста Александра Ключко, рассказал ТАСС художественный руководитель фестиваля, главный редактор национальной газеты «Музыкальное обозрение» Андрей Устинов.





«Еще в 2008 году я создавал концепцию фестиваля, учитывая местный темперамент и реалии — наличие кремля, действующей колокольни, Софийского собора. Учитывалась сама идея кружева, ведь кружево — это плетение нити жизни, а музыка — это тоже текущая ткань, которая имеет начало, развитие и финал, поэтому есть сходство этих видов творчества. Сегодня, в день открытия фестиваля, состоялся концерт феноменального пианиста, который только что победил на конкурсе Сергея Рахманинова — Александра Ключко», — рассказал ТАСС создатель фестиваля.





«Кружева» проводятся с 2008 года.





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