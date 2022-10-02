Солисты ведущих театров Петербурга и Москвы покажут в Пскове четыре балетные постановки

«С 6 по 9 октября в Пскове будет гастролировать петербургский коллектив Old Classic Ballet. Труппа представит на сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина четыре спектакля: известные мировые балеты „Щелкунчик“, „Лебединое озеро“, „Спящая красавица“ и „Жизель“. Театр Old Classic Ballet объединяет молодых талантливых артистов балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга и Большого театра Москвы. В репертуаре театра — основные номера классического репертуара в традиционном прочтении и безупречном исполнении», — отмечается в распространенном сообщении.





По данным пресс-службы, гастроли откроются показом балета «Щелкунчик» по произведению немецкого писателя-романтика Гофмана.





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