В Калининграде начал работать XIV Международный музыкальный фестиваль «Шедевры мировой классики»

«На концерте открытия фестиваля в историческом Кафедральном соборе на острове Канта в исполнении лучших солистов молодежной программы Большого театра Лилит Давтян, Ульяны Бирюковой, Елизаветы Нарсия, Дмитрия Чеблыкова и Давида Посулихина прозвучали произведения итальянского композитора начала XVIII века Джованни Баттиста Перголези и французского классика конца XIX — начала XX века Клода Дебюсси», — рассказала она.





На суд зрителей исполнители представили самое известное произведение Перголези «Мать скорбящая».





Фото: Pixabay