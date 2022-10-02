В Калининграде начал работать XIV Международный музыкальный фестиваль «Шедевры мировой классики»

02.10.2022

В Калининграде начал работать XIV Международный музыкальный фестиваль «Шедевры мировой классики»

XIV Международный фестиваль «Шедевры мировой классики» открылся в Калининграде концертом солистов Молодежной оперной программы Государственного академического Большого театра России, сообщила ТАСС пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лутченко, выступающего организатором музыкального марафона.

«На концерте открытия фестиваля в историческом Кафедральном соборе на острове Канта в исполнении лучших солистов молодежной программы Большого театра Лилит Давтян, Ульяны Бирюковой, Елизаветы Нарсия, Дмитрия Чеблыкова и Давида Посулихина прозвучали произведения итальянского композитора начала XVIII века Джованни Баттиста Перголези и французского классика конца XIX — начала XX века Клода Дебюсси», — рассказала она.

На суд зрителей исполнители представили самое известное произведение Перголези «Мать скорбящая».

Фото: Pixabay