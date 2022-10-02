В Самаре закончился международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век»

Постановка создавалась совместно театром «Урал Опера Балет», продюсерской компанией JOKERlab и фондом поддержки современной российской культуры М.АRT.





Новые балеты на музыку, не предназначавшуюся для сцены, поставили четыре хореографа: Максим Петров, Андрей Кайдановский, Максим Севагин и Вячеслав Самодуров.





Финальное представление в рамках фестиваля «Шостакович. ХХ век» состоялось вечером в воскресенье на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича (САТОБ).





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