В Самаре закончился международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век»

02.10.2022

В Самаре закончился международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век»

Балеты на музыку Леонида Десятникова L.A.D. Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета («Урал Опера Балет») завершили международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век» в Самаре, передает ТАСС.

Постановка создавалась совместно театром «Урал Опера Балет», продюсерской компанией JOKERlab и фондом поддержки современной российской культуры М.АRT.

Новые балеты на музыку, не предназначавшуюся для сцены, поставили четыре хореографа: Максим Петров, Андрей Кайдановский, Максим Севагин и Вячеслав Самодуров.

Финальное представление в рамках фестиваля «Шостакович. ХХ век» состоялось вечером в воскресенье на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича (САТОБ).

Фото: Pixabay