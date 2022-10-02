Андрей Кончаловский открыл в Театре мюзикла новый блок рок-оперы «Преступление и наказание»

Режиссер лично представил спектакль зрителям.





«Этот спектакль родился 50 лет назад, ну или чуть меньше — 45. Это было очень давно, когда я уехал в Америку, то продолжал над этим спектаклем работать. <...> Достоевский настолько разнообразен и настолько глубок, что попытка решить его в жанре рок-оперы — это, конечно, большая наглость, особенно 50 лет назад», — рассказал режиссер в комментарии ТАСС.





Премьера рок-оперы на музыку композитора Эдуарда Артемьева со стихами Юрия Ряшенцева состоялась в 2016 году.





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