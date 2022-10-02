Андрей Кончаловский открыл в Театре мюзикла новый блок рок-оперы «Преступление и наказание»

02.10.2022

Андрей Кончаловский открыл в Театре мюзикла новый блок рок-оперы «Преступление и наказание»

Первый показ из нового цикла рок-оперы «Преступление и наказание» в постановке Андрея Кончаловского по мотивам одноименного романа Федора Достоевского состоялся в Московском театре мюзикла в субботу.

Режиссер лично представил спектакль зрителям.

«Этот спектакль родился 50 лет назад, ну или чуть меньше — 45. Это было очень давно, когда я уехал в Америку, то продолжал над этим спектаклем работать. <...> Достоевский настолько разнообразен и настолько глубок, что попытка решить его в жанре рок-оперы — это, конечно, большая наглость, особенно 50 лет назад», — рассказал режиссер в комментарии ТАСС.

Премьера рок-оперы на музыку композитора Эдуарда Артемьева со стихами Юрия Ряшенцева состоялась в 2016 году.

Фото: Pixabay