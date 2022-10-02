В Большом театре состоялся гала-концерт в честь 100-летия российского джаза

Для гостей в этот вечер выступили народный артист России Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, народная артистка России Лариса Долина, пианист Даниил Крамер, пианист и вокалист Олег Аккуратов и др.





Перед началом праздника, общаясь с журналистами, Бутман назвал российский джаз душевным и поблагодарил генерального директора ГАБТ Владимира Урина за возможность провести концерт на исторической сцене театра.





Фото: Pixabay