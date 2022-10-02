В Большом театре состоялся гала-концерт в честь 100-летия российского джаза

02.10.2022

В Большом театре состоялся гала-концерт в честь 100-летия российского джаза

Гала-концерт, посвященный празднованию 100-летия российского джаза, состоялся в субботу на исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ), пишет ТАСС. 

Для гостей в этот вечер выступили народный артист России Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, народная артистка России Лариса Долина, пианист Даниил Крамер, пианист и вокалист Олег Аккуратов и др. 

Перед началом праздника, общаясь с журналистами, Бутман назвал российский джаз душевным и поблагодарил генерального директора ГАБТ Владимира Урина за возможность провести концерт на исторической сцене театра.

Фото: Pixabay