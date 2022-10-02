Театр «Балет Москва» поведает «Историю одной комнаты»

Спектакль «История одной комнаты», сочиненный хореографом Артемом Игнатьевым для труппы театра «Балет Москва», — мистический альманах событий, произошедших с разными людьми в одном месте.





Это вымышленное помещение — аллегорический образ небытия и константного безвременья, как бы погружающий главных героев в состояние консервации.





Логическим продолжением спектакля становятся работы фотографа Ирины Иванниковой, представленные в отдельном пространстве «Школы драматического искусства».





Фото: baletmoskva.ru