Театр «Балет Москва» поведает «Историю одной комнаты»

02.10.2022

Театр «Балет Москва» поведает «Историю одной комнаты»

Театр «Балет Москва» расскажет «Историю одной комнаты». Премьерные показы спектакля должны пройти 1 и 2 октября, сообщает «Культуромания». 

Спектакль «История одной комнаты», сочиненный хореографом Артемом Игнатьевым для труппы театра «Балет Москва», — мистический альманах событий, произошедших с разными людьми в одном месте.

Это вымышленное помещение — аллегорический образ небытия и константного безвременья, как бы погружающий главных героев в состояние консервации. 

Логическим продолжением спектакля становятся работы фотографа Ирины Иванниковой, представленные в отдельном пространстве «Школы драматического искусства».

Фото: baletmoskva.ru