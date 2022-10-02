Константин Богомолов показал в МХТ им. Чехова постановку «Новая оптимистическая»

«Я очень благодарен этому театру, что радушно принял нас с Ларисой Ломакиной снова в этих стенах. Мы очень рады здесь быть, мы помним об Олеге Павловиче Табакове. Мы желаем Московскому Художественному театру процветания, много-много зрителей, успеха. Надеемся, что привнесем какой-то маленький вклад в дело этого театра — прекрасного, любимого театра. Вы увидите спектакль по моему произведению „Новая оптимистическая“. Те, кто читал Вишневского (автор пьесы „Оптимистическая трагедия“ Всеволод Вишневский), могут его забыть. Хотя в то же время образование помогает, и те, кто читал, поймут какие-то аллюзии», — сказал режиссер зрителям перед началом показа.





Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе МХТ, это авторское сочинение Константина Богомолова, жанр спектакля определен как трагикомедия.





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