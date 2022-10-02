Константин Богомолов показал в МХТ им. Чехова постановку «Новая оптимистическая»

02.10.2022
Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова на Основной сцене представил премьеру спектакля Константина Богомолова «Новая оптимистическая» по его собственному произведению, пишет ТАСС.
«Я очень благодарен этому театру, что радушно принял нас с Ларисой Ломакиной снова в этих стенах. Мы очень рады здесь быть, мы помним об Олеге Павловиче Табакове. Мы желаем Московскому Художественному театру процветания, много-много зрителей, успеха. Надеемся, что привнесем какой-то маленький вклад в дело этого театра — прекрасного, любимого театра. Вы увидите спектакль по моему произведению „Новая оптимистическая“. Те, кто читал Вишневского (автор пьесы „Оптимистическая трагедия“ Всеволод Вишневский), могут его забыть. Хотя в то же время образование помогает, и те, кто читал, поймут какие-то аллюзии», — сказал режиссер зрителям перед началом показа.
Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе МХТ, это авторское сочинение Константина Богомолова, жанр спектакля определен как трагикомедия.
Фото: Pixabay