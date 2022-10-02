В новом выпуске шоу «Аватар» раскрыли Кощея и Мэри Поппинс

Жюри проекта рассекретило сразу двух участников музыкальной программы, выходящей на телеканале НТВ.





1 октября в эфир вышел пятый выпуск шоу «Аватар». В первой тройке исполнителей жюри решило угадать, кого скрывает образ Кощея. Почти единогласно судьи поставили на Доминика Джокера и не ошиблись. Только Марк Тишман предполагал увидеть Алексея Чумакова. По признанию Джокера, он копировал манеры Чумакова, чтобы запутать жюри.





Во второй группе судьи попытались рассекретить Дюймовочку, предположив, что в ее цифровом облике выступает Екатерина Скулкина. Но они промахнулись, поэтому сказочная героиня продолжит участие.





В третьей группе выбор судей пал на Мэри Поппинс, в которой единодушно узнали Люсю Чеботину. Певица призналась, что даже рада разоблачению, потому что теперь ей не придется обманывать друзей и коллег.





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